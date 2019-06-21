عالية نصيف تمتدح وزارة التخطيط وتقول انها قدمت مشاريع ستشكل انعطافة في الخدمات

2019/06/21 | 11:20

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العهد نيوز- بغداد

عدت النائب عالية نصيف، ان المشاريع التي قدمها الوزير نوري الدليمي التي تتعلق بالبنية التحتية لبغداد، تمثل انعطافة للنهوض بالواقع الخدمي بما يتناسب

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