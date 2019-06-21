تطورات الخليج العربي: إيران بين العزلة الدولية وعمامة الزعيم الروحي

2019/06/21 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربع نقاط في موضوع التوتر في الخليج الفارسي: الأولى، إيران.لا شك بأنها هي التي تقف خلف ضرب ناقلات النفط.لم تكن

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