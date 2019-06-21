مسؤول محلي يخصص مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن انتحاري خانقين

2019/06/21 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص عضو مجلس ديالى زاهد الدلوي مكافأة مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى كشف هوية انتحاري خانقين .وقال الدلوي على صفحته الفيسبوك ان أي شخص لديه معلومات دقيقة تؤدي الى كشف هوية الانتحاري الذي استهدف كازينو الوند وسط خانقين شمال شرق بعقوبة الليلة الماضية يقدمها وستكون هناك مكافأة مالية كبيرة بانتظاره .وكان […]

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