محاولة اغتيال فاشلة تطال نائباً في البرلمان.. وكتلته: لن يثنينا الفاسدون

2019/06/21 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أدانت كتلة سائرون النيابية ،اليوم الجمعة، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها النائب محمد علي زيني عضو تحالف سائرون، مؤكدة بانها ماضية في مشروع الاصلاح ومحاربة الفساد مهما كانت التضحيات.وذكر المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية النائب حمدالله الركابي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “الكتلة النيابية لتحالف سائرون تدين محاولة […]

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