2019/06/21 | 11:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة: باذنجان مع البشاميل + تبسي الدجاج+ فتة الحمص) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Zx5zEMlKjkg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخ دجلة: باذنجان مع البشاميل + تبسي الدجاج+ فتة الحمص) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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