القدس في خطر فهل ننتصر لها؟

2019/06/21 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على مدار ثلاثة أيام كانت القدس والأخطار التي تحيط بها محور مؤتمر أكاديمي في الجامعة الأردنية، جمع 38 باحثا من العديد من

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