العمالة السورية في لبنان.. معاناة اللجوء وملاحقة السلطات

2019/06/21 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم ينقطع لبنان يوما عن الاستعانة باليد العاملة الأجنبية، غير أن الأزمة السورية فرضت على اللبنانيين واقعا جديدا مع دخول أكثر من

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