2019/06/21 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / قتل عنصر في الحشد الشعبي بانفجار في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت قبل ظهر اليوم على في قاطع الزركة بطوزخورماتو، مما اتسبب بمقتل عنصر من الحشد الشعبي لواء 52 اصابة اثنين اخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يتسبب بمقتل عنصر بالحشد الشعبي واصابة 2 في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يتسبب بمقتل عنصر بالحشد الشعبي واصابة 2 في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).