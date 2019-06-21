2019/06/21 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نايف_جراد كي لا ننسى جورج حاوي"يا أنصار العقل اتحدوا!"تمر اليوم الذكرى الرابعة عشر لاغتيال القائد الشيوعي اللبناني والقومي العربي الفذ جورج حاوي، الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني، مؤسس المقاومة الوطنية اللبنانية.ما الذي يمكننا أن نستذكره في هذه المناسبة الأليمة؟نستذكر الأمور والمسائل التالية، ونذكر بها من يريد ان يعتبر من التجربة والخبرة: أولا.أن تكون قائدا حزبيا وسياسيا يتصد......

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