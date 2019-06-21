2019/06/21 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري توطئة/ فردريك أنجلزولد في 1820 في بارن ألمانيا توفي 1895 ، ولهذا المفكر العبقري مؤلفات منجزة ثرة وثرية في الفلسفة والمادية والديليكتيك وحركة التأريخ ودور البروليتاريا ، ولكن كتابه " فيورباخ نهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية " والذي أخترته في هذا البحث ربما أنهُ ركز على الفهم المادي ، وحاول دراسة التأريخ الأوربي من فضاءات الأقتصاد والطبقات ، وقد أجمع نقاد عصرهِ وما بعد عصره ِ أنهُ نسخة ثانية من ما......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد الجبار نوري - فردريك أنجلز--- هل تحقيق الأشتراكية ممكناً في كتابهِ - فيورباخ نهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد الجبار نوري - فردريك أنجلز--- هل تحقيق الأشتراكية ممكناً في كتابهِ - فيورباخ نهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).