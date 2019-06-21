ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 11 + 14/41

2019/06/21 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي ملاحظة: أعتذر حيث حصل سهوا أن فاتني نشر الحلقة الحادية عشر، لذا أتدارك هنا وأنشرها، ثم ألحقها بالحاقة الرابعة عشر.حقيقة موقف القرآن من المرأة 11/41«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِذا تَدايَنتُم بِدَينٍ إِلى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكتُبوهُ، وَليَكتُب بَّينَكُم كاتِبٌ بِالعَدلِ، وَلاَ يَأبَ كاتِبٌ أَن يَّكتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللهُ، فَليَكتُب وَليُملِلِ الَّذي عَلَيهِ الحقُّ وَليَتَّقِ اللهَ رَبَّه......

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