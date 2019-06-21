“حزب الله” يهدد عائلة النجيفي بالتصفية .. وسياسي عراقي يتهم الاخير بـ”الانتماء للبعث”

2019/06/21 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهرت وثيقة لم يتسنى لـ”يس عراق” التأكد من صحتها، وهي بمثابة تهديد موجه الى رئيس البرلمان الاسبق اسامة النجيفي واخيه اثيل، من كتائب حزب الله في العراق.وجاء في الوثيقة، أنه “بعد ان دقت اجراس الحرب بين الحق والباطل بين الجمهورية الاسلامية (جمهورية المقاومة) والولايات المتحدة الشيطان الاكبر، نود ان نوضح لكم […]

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