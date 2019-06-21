انخفاض النفط بفعل تزايد التوترات في الشرق الاوسط

2019/06/21 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها، في وقت سابق الجمعة، لكن خام برنت القياسي مازال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ربما يحفز النمو

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