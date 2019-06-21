ترامب يرفض ضربها ويرسل رسالة لايران امس عبر سويسرا وايران ترد:خامنئي يرفض التفاوض ترجمة خولة الموسوي

2019/06/21 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت انباء ان ترامب ارسل الخميس رسالة الى ايران عبر سويسرا طالبهم فيها بالتفاوض الا ايران اخبروه ان خامنئي يرفض التفاوض وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قامت باستعدادات لضربة عسكرية ضد إيران ردا على إسقاط طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار ، لكن العملية ألغيت فجأة ولم يتبق سوى ساعات.وقال المسؤول الذي لم يسمح...

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