مصدر إيراني: الطائرة الأمريكية التي أسقطتها إيران انطلقت من قاعدة الظفرة الإماراتية

2019/06/21 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسلون في إيران بأن الفيديو الذي نشره الحرس الثوري الإيراني، لإسقاط طائرة التجسس الأمريكية المسيرة، يظهر أنها انطلقت من قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.والقاعدة الإماراتية هذه هي نفس القاعدة التي أعلن البنتاغون مؤخرا عن توجيه سرب “سترايك إيغل” من مقاتلات”إف15-إيه”، إليها، قادم من قاعدة “سايمور” الجوية في ولاية نورث كارولاينا.وقد ألمح الرئيس …

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