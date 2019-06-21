2019/06/21 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خامنئي يرفض دعوة ترامب للتفاوض هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/21 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يرفض دعوة ترامب للتفاوض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يرفض دعوة ترامب للتفاوض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).