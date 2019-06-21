2019/06/21 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها، في وقت سابق الجمعة، لكن خام برنت القياسي مازال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ربما يحفز النمو العالمي.وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 20 سنتا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض اسعار النفط “وسط التوترات” وكالة خطوة برس.

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