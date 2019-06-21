2019/06/21 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

قال المتنبئ الجوي صادق العطية، الجمعة (21 حزيران 2019)، أن اليوم هو اول أيام الصيف ’’فلكياً’’، فيما توقع ما سيحدث خلاله من تغييرات بحالة الطقس، وحالة اشعة الشمس.

واوضح العطية عبر حسابه في فيسبوك: "فلكيا، الايام الماضية كانت من ضمن فصل الربيع، واليوم هو اول ايام فصل الصيف، وفق الحدث الفلكي السنوي (الانقلاب الصيفي)"، مبيناً أنه "سيبدأ اليوم الجمعة في تمام الساعة 15:45 بتوقيت غرينيتش و(06:45) مساء بتوقيت العراق".

وبين، أن "هذا الحدث يتزامن في نصف الكرة الشمالي لهذا العام، وفيه تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان الواقع على خط عرض 23.5، ويتزامن هذا الحدث الفلكي مع أطول نهار في السنة في النصف الشمالي".

وأضاف، أن "الشمس ستكون في (ابعد) مسافة عن الارض (حوالي 152.1 مليون كيلو متر) وتسمى الاوج الشمسي، كما سيكون ميلان محور الارض نحو الشمس بدرجة أقصاها 23.44 درجة مئوية".

وتابع، أن "النصف الجنوبي سيعيش الان ما يسمى الانقلاب الشتوي، فيما ستعيش المناطق القطبية الشمالية، الان نهارا دائما، اما الجنوبية فتعيش ليلا دائما بلا شمس".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى، الجمعة (21 حزيران 2019)، احصائية العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا داخل المحافظة.

وقال رئيس المجلس علي الدايني، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاحصائية المتوفرة لدينا عن عدد العاطلين عن الع

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، الجمعة (21 حزيران 2019)، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث برسالة جديدة الى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين إيرانيين، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترا

بغداد اليوم- بغداد

حذر محافظ نينوى الأسبق اثيل النجيفي، الجمعة (21 حزيران 2019)، من مقترح لتجريف الموصل القديمة، فيما بين أنه سيؤدي الى الاستيلاء على املاك مواطني المدينة.

وذكر النجيفي في تغريدة على حسابه في تويتر، أن "القصد من مقترح تجريف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( متنبئ جوي: اليوم أول أيام الصيف فلكياً.. وهذا ما سيحدث خلاله) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( متنبئ جوي: اليوم أول أيام الصيف فلكياً.. وهذا ما سيحدث خلاله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).