وزير الدفاع الإيراني:أمريكا تحاول خلق حالة “رهاب من إيران”

2019/06/21 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الدفاع الإيراني، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تحاول خلق حالة من “الرهاب” والتوافق ضد إيران.ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية تصريحات وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بشأن أخر المستجدات الإقليمية التي تشهدها الساحة بعد حادثة اسقاط الطائرة الأمريكية من قبل حرس الثوري الإيراني.وأضاف حاتمي “هناك ظروف معقدة ومريبة في المنطقة ويبدو أن

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