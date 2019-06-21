القبض على مبتز الكتروني شرقي بغداد

2019/06/21 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإلقاء القبض على مبتز الكتروني في ساحة مظفر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت من إلقاء القبض على شخص قام بابتزاز الكتروني لشخص يدعى (ح.س) عن طريق وسائل التواصل للاجتماعي قرب جسر مظفر ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد".

وأضاف انه "تم تسليم الطرفين الى مركز الشرطة حسب الإجراءات الأصولية".

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