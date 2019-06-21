2019/06/21 | 12:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار يتسبب بمقتل عنصر بالحشد الشعبي واصابة 2 في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
قتل عنصر في الحشد الشعبي بانفجار في قضاء طوزخورماتو في محافظة صلاح الدين.
وابلغ مصدر امني سومر نيوز، ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انفجار يتسبب بمقتل عنصر بالحشد الشعبي واصابة 2 في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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