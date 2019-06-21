روسيا ترصد نشاط 15 طائرة استطلاع أجنبي

2019/06/21 | 12:18

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بغداد:سومر نيوز

ذكرت صحيفة “كراسنايا زفيزدا” الروسية، أن 15 طائرة أجنبية نفذت نشاطات استطلاعية قرب الحدود الروسية خلال ...

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