ميناء خور الزبير يستقبل أكبر ناقلة نفط

2019/06/21 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-

كلمة

اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية في وزارة النقل، يوم

الجمعة، عن استقبال ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة، اكبر ناقلة

نفط على ارصفته.

وذكرت الشركة في بيان، ان "الناقلة البنمية العملاقة ( PROUD NADlA

) رست، صباح اليوم الجمعة، على أرصفة ميناء خور الزبير".

وأوضحت، ان "هذه الناقلة تعتبر من اكبر ناقلات النفط التي قصدت

الموانئ العراقية حيث يبلغ طولها ٢٥٠،١٧متر وعرضها ٤٤ متر".

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