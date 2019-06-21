عاجل .. مسؤولين عراقيون يعلنون تعثر المفاوضات مع شركة إكسون موبيل الامريكية

2019/06/21 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- بغداد

قبل أسابيع فقط، بدا أن شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل بصدد المضي قدما في مشروع بقيمة 53 مليار دولار لتعزيز إنتاج العراق

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