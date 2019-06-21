ايران تستدعي السفير السويسري وتسلمه مذكرة احتجاج

2019/06/21 | 12:22

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استدعت ايران السفير السويسري لديها، ماركوس لايتنر، وسلمته مذكرة احتجاج، على خرق الطائرة الامريكية لاجوائها.

وعدت ايران ان السفير السويسري يرعى المصالح الامريكية في طهران./انتهى1

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