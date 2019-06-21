لوقف صواريخ «كاتيوشا» ضد الأميركيين… وفد عراقي إلى إيران

2019/06/21 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق بعد أسبوع #عراقي حافل بصواريخ #الكاتيوشا والبيانات #الحكومية المحذرة والمنددة بتلك الهجمات، والتي استخدم فيها مكتب #رئيس_الوزراء #عادل_عبدالمهدي ورئاسة أركان الجيش العراقي مصطلح “الجماعات الخارجة عن […]

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