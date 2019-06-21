2019/06/21 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهديدات مباشرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي – الإيراني) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي ينأى بنفسه عن الصراع الأمريكي – الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).