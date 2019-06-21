خلاف جديد بين الوقفين السني والشيعي في الموصل بعد مصادرة الأخير عقارات جديدة

2019/06/21 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

نشأ خلاف جديد بين الوقف السني في نينوى والوقف الشيعي بعد ان قام الاخير بمصادرة عقارات في سوق الصاغة تعود لاحد العوائل الموصلية والتي اوقفتها منذ اكثر من 200 سنة.

وعقد محافظ نينوى اجتماعا مع الجانبين لاستبيان الامر، حيث ادعى مدير الوقف الشيعي في نينوى ان عملية المصادرة والاستثمار جرت باعتبار ان تسمية الوقف لبنات الحسن ، ما يعني انه ستعود ايجاراته وعائديته الى الوقف الشيعي ويحق لهم التصرف فيه .

من جانبه، اكد مدير استثمار الوقف السني في نينوى أن هذا الوقف عائد لبيت شهيدو منذ ٢٠٠ سنة وورثتهم موجودين في الموصل والحجة الوقفية للعقار موجودة لدى ديوان الوقف السني في نينوى .

جدير بالذكر هذه ليست المرة الاولى التي يقوم بها الوقف الشيعي بمصادرة املاك تعود لعوائل من نينوى ووقفيتها مودوعة لدى الوقف السني، كان اخرها مصادرة اكثر من 150 محل في سوق باب السراي عائدة لبيت عبد آل وموقفة لجامع العبدال في الموصل.

من جانبه، قال محافظ نينوى منصور المرعيد، ان هذا الملف يرف الى مجلس الوزراء للبت فيه او احالته إلى هيئة نزاعات الملكية.

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