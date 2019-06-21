2019/06/21 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب إعلام النقل أنه استكمالاً لما بدءه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي ، وزير النقل المهندس عبدالله لعيبي يزور العاصمة باريس ، اليوم الخميس ، ويلتقي نظيرته الفرنسية Elisabeth Borne في مقر وزارة النقل الفرنسية لبحث افاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال النقل .ونوه سيادته خلال اللقاء الى سعي الوزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لعيبي من مقر وزارة النقل الفرنسية: رؤيتنا مشتركة مع الجانب الفرنسي لافتتاح خط طيران مباشر بين بغداد وباريس النعيم نيوز.

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