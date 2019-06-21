أكبر ناقلة نفط ترسو في ميناء عراقي

2019/06/21 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز} أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، رسو الناقلة البنمية العملاقة {PROUD NADlA} على أرصفة ميناء خور الزبير في محافظة البصرة.

وقال بيان لوزارة النقل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "هذه الناقلة تعتبر من أكبر ناقلات النفط التي قصدت الموانئ العراقية حيث يبلغ طولها ٢٥٠،١٧ متر وعرضها ٤٤ مترا" .يذكر أن ميناء خور الزبير يشهد نشاطا تجاريا متميزاً نظرا لموقعه المهم واستقباله العديد من ناقلات المشتقات النفطية على ارصفته.انتهى

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