باحثون يكتشفون فوائد البصل الأحمر الخاصة بالنوم

2019/06/21 | 12:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد :الفرات نيوز} البصل ضمن الأنظمة الغذائية التى تخفض خطر عدة أنواع من السرطان، وتحسن المزاج وتحافظ على صحة الجلد والشعر، وأظهرت دراسة جديدة أن البصل الأحمر يقلل خطر الإصابة بالأورام ويساعد على النوم الجيد.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، وجد الباحثون أن "البصل يمكن أن يختلف فى الحجم والشكل واللون والنكهة، ومن الأنواع الأكثر شيوعًا هى الأحمر والأصفر والأبيض، كما يمكن أن تختلف من النكهات الحلوة مع نكهة خفيفة إلى حادة، والحارة، والنفاذة".وبين الباحثون أن "البصل غنى بالمغذيات الكثيفة، وهذا يعنى أنه فى حين أنه منخفض فى السعرات الحرارية يحتوى على نسب عالية من العناصر المغذية المفيدة مثل الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة".ووجد الباحثون أن البصل يحمى من سرطان المعدة والقولون، وهذا يرجع إلى أن البصل هو أيضا مصدر قوى للأكسدة وفيتامين ج الذى يساعد على مكافحة تشكيل الجذور الحرة المعروف أنها تسبب السرطان"،موضحين ان "البصل يتداخل مع إنتاج الهرمونات مثل السيروتونين والدوبامين، والنورأدرينالين، التى لا تنظم المزاج فحسب، ولكن أيضا النوم والشهية".وقد اقترحت العديد من الدراسات أن زيادة استهلاك الأغذية النباتية مثل البصل يقلل من خطر السمنة والوفيات الإجمالية، مرض السكرى، أمراض القلب، ويشجع على بشرة صحية وشعر، وزيادة الطاقة، وانخفاض الوزن الكلى.

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