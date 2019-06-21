حملة الشهادات العليا في كربلاء يعتصمون

2019/06/21 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ناشط مدني، اليوم الجمعة، خروج المئات من حملة الشهادات العليا في كربلاء في اعتصامات مطالبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإيجاد فرص عمل لهم وتعينهم.وقال مراسل وكالة النبأ للإخبار المتواجد بالقرب من المعتصمين، ان " المئات من حملة الشهادات العليا خرجوا في اعتصامات حاملين لافتات تتسأل الشهادات العليا الى اين؟

وأضاف، ان "المعتصمين رددوا شعارات تطالب بإنصافهم، مطالبين وزير التعليم العالي بإيجاد فرص عمل لهم".



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