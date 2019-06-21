رئيس الوزراء يوجه بملاحقة مطلقي الصواريخ في محافظتي نينوى والبصرة

2019/06/21 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بملاحقة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف والصواريخ في محافظتي نينوى والبصرة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس الامن الوطني والذي بحث جهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية بتعزيز الأمن والاستقرار واحترام سيادة القانون والتصدي بكل قوة لأي محاولة للعبث بأمن ومصالح البلاد.

واكد عبد المهدي على ضرورة استنفار القادة الامنيين جهدهم الميداني والاستخباري لكشف وملاحقة الجهات التي تقف وراء اطلاق القذائف في محافظتي نينوى والبصرة وتكثيف العمل من اجل منع تكرار الاعتداءات الارهابية التي تهدف لزعزعة امن واستقرار المحافظات العراقية.

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