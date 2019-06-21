رويترز : ترامب يبعث برسالة الى ايران عبر الوساطة العُمانية بانه لايريد الحرب

2019/06/21 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين إيرانيين، قولهم إن طهران تلقت الرسالة عبر سلطنة عُمان الليلة الماضية.

ونقلت الوكالة عن مصادر، القول إن ترامب قال في رسالته: "لا نريد الحرب بل محادثات" ومنح طهران مهلة لبدء المحادثات.

وتابعت: "إيران ردت على عمان بأن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أمريكا لكن الرسالة ستنقل إليه".

كما ذكرت الوكالة أن ترامب أمهل إيران فترة زمنية محددة للرد على رسالته، وكان رد إيران الفوري تحذيرا صريحا بشأن العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أمريكي.

انتهى .



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