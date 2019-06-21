الحارس بيتر تشيك يعود إلى تشيلسي !

2019/06/21 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، أن الدولي التشيكي بيتر تشيك، سيعود

رسميًا إلى تشيلسي بعد اعتزاله كرة القدم من خلال منصب المدير

الرياضي.تشيك رحل عن تشيلسي في 2016 وشارك مع آرسنال خلال السنوات الثلاث

الماضية، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم رسميًا في عمر الـ37 من الشهر

الماضي.عودة تشيك ستكون في منصب المدير الرياضي للبلوز، وهذا ما أدى إلى

زيادة التوقعات حول اقتراب وصول فرانك لامبارد أيضًا الذي يأتي خلفًا

للمدرب ماوريسيو ساري.جدير بالذكر أن تشيلسي بدون مدير فني منذ استقالة مايكل إيمينالو في

نوفمبر من عام 2017.

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