إيران تحتج لدى سويسرا على خرق الطائرة الاميركية لاجواءها

2019/06/21 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجت إيران لدى السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية، وذلك على خلفية انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي قبل أن تسقطها الدفاعات الإيرانية.

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