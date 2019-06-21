ايران تحتج رسمياً ضد امريكا

2019/06/21 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس احتجت إيران لدى السفير السويسري في طهران بصفته ممثلا للمصالح الأمريكية، وذلك على خلفية انتهاك طائرة أمريكية مسيرة مجالها الجوي قبل أن تسقطها الدفاعات الإيرانية.وذكرت وكالة “فارس”، أن “نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ السفير السويسري ماركوس لايتنر في اتصال هاتفي الخميس بوجود أدلة لا يمكن إنكارها على أن الطائرة كانت

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