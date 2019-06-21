2019/06/21 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: DjQmMFjXhIs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الربيعي: على الكتل ركن المحاصصة بعيداً عن مصلحة الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الربيعي: على الكتل ركن المحاصصة بعيداً عن مصلحة الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).