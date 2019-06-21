قائممقام خانقين يكشف طبيعة التفجير والخسائر

2019/06/21 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائممقام خانقين، محمد ملا حسن، الخميس، عن طبيعة التفجير الذي استهدف كازينو في القضاء.

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