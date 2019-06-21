أسعار النفط تنخفض وسط التوترات بالشرق الأوسط

2019/06/21 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … تخلت أسعار النفط عن مكاسب حققتها، في وقت سابق الجمعة، لكن خام برنت القياسي مازال بصدد تسجيل أول مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط وبفضل آمال بأن انخفاض أسعار الفائدة الأميركية ربما يحفز النمو العالمي.وبحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 20 سنتا أو […]

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