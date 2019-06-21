بنود العقد تحبط صفقة لإكسون موبيل بقيمة 53 مليار دولار في العراق

2019/06/21 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أسابيع فقط، بدا أن شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إكسون موبيل بصدد المضي قدما في مشروع بقيمة 53 مليار دولار لتعزيز إنتاج العراق من النفط في حقوله الجنوبية، في خطوة مهمة لطموح الشركة بالتوسع في البلاد.

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