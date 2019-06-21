تحالف القوى يكشف اسماء أبرز مرشحي حقيبة وزارة الدفاع

2019/06/21 | 12:46

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بغداد اليوم- خاص

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي ، الجمعة (21 حزيران 2019)، عن ابرز الاسماء المرشحة ...





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