2019/06/21 | 12:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الثامنة | 2019/6/20) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: tFgPoe51Cj8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الثامنة | 2019/6/20) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار | الثامنة | 2019/6/20) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).