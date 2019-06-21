2019/06/21 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون إيرانيون الجمعة إن طهران تلقت رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر عُمان تحمل تحذيرا من هجوم أميركي وشيك.وذكر أحد المسؤولين الإيرانيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن الرئيس ترامب قال في رسالته "إنه يعارض أي حرب مع إيران ويريد التحدث إلى طهران حول مختلف القضايا".

وأضاف "لقد أعطى فترة قصيرة من الوقت للحصول على ردنا ولكن رد إيران الفوري كان أن الأمر يعود إلى المرشد الأعلى وهو من يقرر بشأن هذه القضية".

وقال مسؤول إيراني ثان "لقد أوضحنا أن خامنئي يعارض أي محادثات، ولكن سيتم نقل الرسالة إليه لاتخاذ قرار"، مضيفا "ومع ذلك، أخبرنا المسؤول العماني بأن أي هجوم ضد إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".

متابعات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: ترامب حذر إيران من هجوم وشيك) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: ترامب حذر إيران من هجوم وشيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).