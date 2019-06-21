أكبر ناقلة نفط ترسو في ميناء خور الزبير

2019/06/21 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية،الجمعة، رسو الناقلة البنمية العملاقة PROUD NADlAعلى أرصفة ميناء خور الزبير في محافظة البصرة.وقال بيان لوزارة النقل تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، إن “هذه الناقلة تعتبر من أكبر ناقلات النفط التي قصدت الموانئ العراقية حيث يبلغ طولها ٢٥٠،١٧ متر وعرضها ٤٤ مترا” .يذكر أن ميناء خور الزبير […]

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