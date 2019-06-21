2019/06/21 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تلقت طهران رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان ليل الخميس للتحذير من هجوم أمريكي وشيك على إيران، بحسب ما ذكره مسؤولان ايرانيان.

ونقلت وكالة رويترز عن احد المسؤولين الايرانيين أن ترامب قال في رسالته إنه ضد أي حرب مع إيران ويريد إجراء محادثات مع طهران بشأن عدد من القضايا.

واضاف أن ترامب "حدد فترة زمنية قصيرة للحصول على ردنا لكن رد إيران الفوري هو أن القرار بيد الزعيم الأعلى (آية الله علي) خامنئي في هذه المسألة".

وقال المسؤول الثاني "أوضحنا أن الزعيم الأعلى يعارض أي محادثات لكن الرسالة ستنقل إليه ليتخذ القرار".

وتابع "ومع ذلك أبلغنا المسؤول العماني أن أي هجوم على إيران ستكون له عواقب إقليمية ودولية".

وبلغ التوتر اشده بين طهران وواشنطن بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني الخميس اسقاط "طائرة تجسس أمريكية" قال إنها انتهكت المجال الجوي الإيراني.

ويقول الجيش الأمريكي إن الطائرة التي تم إسقاطها كانت تحلق على ارتفاع كبير في المجال الجوي فوق مضيق هرمز على بعد 34 كيلومترا تقريبا من المجال الجوي الإيراني.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فان دونالد ترامب قد وافق بالفعل على خطة لضرب أهداف إيرانية، غير أنه تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء سلسلة من العمليات ضد ناقلات النفط في مياه الخليج الا ان طهران نفت تورطها في تلك الهجمات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرر ضربها ثم تراجع.. ترامب يرسل رسالة لإيران) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرر ضربها ثم تراجع.. ترامب يرسل رسالة لإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).