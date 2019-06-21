نائبة تكشف عن حزمة مشاريع ستشكل انعطافة هائلة في ملف الخدمات ببغداد

2019/06/21 | 12:50

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بغداد:سومر نيوز

عبّرت النائبة عالية نصيف، عن امتنانها لوزير التخطيط، نوري الدليمي، لتقديمه حزمة مشاريع تتعلق بالبنية ال...

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