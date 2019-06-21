بيتر تشيك يعود إلى تشلسي

2019/06/21 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، الجمعة، عن تعيين حارس مرماه التشيكي السابق بيتر تشيك في منصب المستشار الفني للنادي اللندني، وذلك بعد اعتزاله اللعب دوليا بعمر السابعة والثلاثين في أواخر مايو الماضي.وسيشغل تشيك دور المنسق مع المديرة الجديدة مارينا غرانوفسكايا وهو المنصب الذي بقي شاغرا منذ رحيل مايكل ايمينالو قبل نحو سنتين.وأصدر […]

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