2019/06/21 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنّان العراقي مؤيد محسن

التقاطعات تشعر بالصداعفي كل تقاطع صورةالسيد الرئيسالمرجع القديسالقائد الكبير الشيخ المعظم..وكل من في الباصِ يشتمون الدولةويلعنون ساستها! عند التقاطع الأولمدح اثنان صاحب الصورةقائلين: ليت جميع الساسة مثلك

في الساحةِ الثانية على الجانبِ الأيمن منهاصورة لشخصية أخرى السائق والذي يجلس خلفهقالوا زمنك زمن الأمان دمت بطلًا يا مقدام

وبعد مضي ساعات في الزحاموصلوا المرآب على بابهِ صورة كبيرةقد تكفي سقفًا لغرفة فقيريبدو أنه مرجع كبير فصرخ بعض الركاب بالروح بالدم نفديك يا…

إذن من سرقنا؟من دمرنا؟وأنتم من تقصدون بشتيمتكم؟إذا كان الكل أطيابًا أكرامًا شجعان!

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