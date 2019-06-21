2019/06/21 | 12:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني –NNC قال النائب عن ائتلاف الوطنية نايف الشمري اليوم الجمعة، إنهُ لا يمكن التصويت على الوزارات التربية والعدل والداخلية والدفاع بشكل انفرادي، مشيرا أن كل هذا التأخير بإنهاء ملف الوزارات الشاغرة سببه الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية على حسم وزارة العدل.وقال الشمري لـ”NNC”،إن” التصويت على الوزارات الشاغرة سيتم على مرحلتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كتلة علاوي تكشف آلية التصويت على الوزارات المتبقية المركز الخبري الوطني.

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